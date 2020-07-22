瑞信：科技類股部分投資比重 將轉抱舊經濟股

瑞士信貸指出，雖然近期中國股市出現盤整，但是 A 股仍有上揚空間。該公司對今年底恆生指數及滬深 300 指數的目標價等作出上修，在科技類股的局部投資比重，也將重新配置到部分出現好轉的舊經濟股。

瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔表示，投資標的正從知名科技股轉向部分的新一代科技股。瑞信持續給予科技類股如電商股「增持」評級，不過「增持」程度也略為下修。

還有科技類股的部分投資比重，也重新配置到部分復甦當中的舊經濟股，保括能源股、資源類股，以及公用事業類股。

恆生科技指數即將上路，黃翔認為現時的恆指成分股當中科技類股占比過低，推出恆生科技指數的作法恰當。今後應可吸引更多在美國上市的中概股，回流香港掛牌上市。也期望隨著更多檔科技類股的納入，能讓恆生指數與恆生科技指數在市場更具代表性。

黃翔也預測，大型中概股應該都會選擇來香港掛牌，理由在於上市程序簡單。而中型中概股則應該會選擇上海掛牌。

瑞信在較早前將 MSCI 中國指數、恆生指數及滬深 300 指數的目標價，分別上修至 110 點、28500 點及 5500 點。

恆生指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

黃翔認為，恆生指數在未來有機會納入更多提升指數成長動能的個股。而融資成本下降也對部分舊經濟股有利，市場表現也較上回設定目標價時有所改善。

另一方面，瑞信也認為在全球需求放緩、美中關係惡化、中國收緊貨幣政策，或是企業明年盈利大減等，都有可能影響市場表現。

黃翔提到，近期香港再爆新一波疫情，零售及收租股有可能受到影響，但目前似乎還未反映在股價。認為恆生指數內的科技類股可以分散相關影響。