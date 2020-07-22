強勢台幣助攻行情挑戰12500點 近2周來首見衝破29.4元

資金狂潮一波接一波，激勵台股匯市今 (22) 日持續上漲，加權指數早盤大幅震盪後，盤中續漲超過 70 點，續朝 12500 點大關逼近，尤其強勢台幣支撐著行情，盤中最高來到 29.386 元，升值多達 1.67 角，為近 2 周來首見衝破 29.4 元價位。

台幣今以 29.54 元、小幅升值 1.3 分開出後，隨即連續升破 29.5 元、29.4 元關卡，最高來到 29.386 元，持續進逼前高 29.34 元，匯銀人士分析，資金匯入力道再度明顯升溫，台灣央行尾盤要守住 29.5 元的壓力加重，楊金龍防線是否下修有待觀察，但考量出口商的匯損壓力，預料短期內央行仍將會積極守住此防線。

美元指數最新報價下滑 0.6% 至 95.15，使主要亞幣見偏強走勢，又以台幣最強勁升值達 0.5%，其次為人民幣升值逾 0.1%，韓元、日圓和泰銖小幅升值 0.05% 上下。

元大投顧指出，從量價結構來看，多頭在台積電拉抬助漲下，指數看回不回，距離歷史指數 12682 點已近在咫尺，儘管大盤乖離不小，惟目前為止技術面並未發生量價失控現象，盤面越來越有軋空氣氛，不但軋空單同時也軋空手，短線可以 5 日線做為強弱依據。