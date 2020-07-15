亞洲生技大展將登場 疫情中全球首場國際生技展覽

台灣生物產業協會與全球 BIO 生技協會舉辦的亞洲生技大會，將於下周三 (22 日) 登場，大會主席李鍾熙表示，由於新冠肺炎疫情延燒，全球許多展會都延期或取消，所幸台灣疫情控制得宜，此次展覽成為疫情中，全球首場大型生技展覽，將以線上、線下形式亮相，規模盛況更勝於往年。

今年亞洲生技大會以「危機中找尋生機」為主題，將談論五大議題，包括全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療及投資與區域合作，其中，更邀請免疫療法的諾貝爾與唐獎得主本庶佑 (Tasuku Honjo)，分享癌症免疫治療的未來發展；實體展覽則有 496 家公司共襄盛舉。

李鍾熙指出，由於新冠肺炎疫情蔓延，全球多數展會均延期或取消，導致台灣生技產業也難以擴出國際進行合作，不過，受惠台灣疫情控制得宜，加上去年亞洲生技大展順利落幕，因此，今年生技大會如期舉行，也是這次疫情中，全球第一場大型實體國際生技大會。

台灣生物產業發展協會今日同步宣布「2020 傑出生技產業獎」，在 60 件報名廠商中，選出 12 家機構與產品，產業金質獎由永信 (3705-TW)、鐿鈦 (4163-TW)、生展 (8279-TW) 及興農 (1712-TW) 拿下；潛力標竿獎有新旭生技、全福生技、台灣圓點奈米、艾克夏醫療儀器、晨暉生技；產業創新獎則是由思捷優達、台灣微創醫療器材 (6767-TE) 及正瀚 (6534-TE) 生技獲選。