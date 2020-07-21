〈力成法說〉Q2純益季增7% 上半年成長56.7% 每股賺4.36元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開線上法說，並公布第 2 季財報，受惠 SSD、邏輯、SiP 模組需求維持高檔，單季稅後純益 17.46 億元，季增 6.9%，年增 58.2%，每股純益 2.26 元。上半年稅後純益 33.79 億元，年增 56.7%，每股純益 4.36 元。

力成第 2 季營收 194.1 億元，季增 3.2%，年增 28.7%，毛利率 19.4%，季減 0.4 個百分點，年增 2.2 個百分點，營益率 14%，季增 0.1 個百分點，年增 2.9 個百分點；稅後純益 17.46 億元，季增 6.9%，年增 58.2%，每股純益 2.26 元。

力成上半年營收 382.22 億元，年增 29.5%，毛利率 19.6%，年增 2.9 個百分點，營益率 13.9%，年增 3.3 個百分點；稅後純益 33.79 億元，年增 56.7%，每股純益 4.36 元。

力成表示，第 2 季受惠客戶邏輯、SiP 模組需求維持高檔，營運淡季不淡，與去年同期相較之下，受惠客戶 NAND Flash 製程轉進，產出增加，也是推升營收大幅成長的因素之一。

總經理洪嘉鍮表示，受疫情影響，加上美中貿易戰問題，許多客戶怕斷鏈、積極備貨，以往上半年是相對淡季，但今年上半年表現良好，第 2 季、上半年營收均創新高，獲利也符合預期。

以服務來看，力成第 2 季封裝營收占比 65%，營收季增 2.9%、年增 28.4%；SiP / 模組營收占比 13%，營收季增 16.5%、年增 55.9%；測試營收占比 22%，營收季減 2.6%、年增 17.7%。

從產品別來看，第 2 季邏輯產品營收占比 26%，營收季增 4.5%、年增 20%；SiP / 模組營收占比 13%，營收季增 16.5%、年增 55.9%；Flash 營收占比 38%，季減 2.8%、年增 40.8%；DRAM 營收占比 23%，季增 5.6%、年增 11.4%。