遠百下半年營運一季比一季好 展店動能挹注成長

百貨年中慶如火如荼進行中，加上疫情緩解、三倍券上路，多數百貨商場暑期來客均明顯較上半年大增，其中，遠百 (2903-TW) 強打超級年中慶祭出史上最高 50% 回饋搶市，法人樂觀看待遠百第三季表現，估單季營收可望較第二季成長 10%、年營收轉正，下半年營收逐季成長，隨著新據點開出，將再新增營運成長動能。

百貨市況明顯轉好，今日台股盤中部分百貨股股價走勢也轉強，統領 (2910-TW) 強彈超過 4%，遠百和大魯閣 (1432-TW) 也漲逾 2%。

百貨業者受新冠肺炎疫情衝擊，遠百在台灣零售體系營收和同店銷售陷入衰退，年初有信義 A13 新店點投入營運，但上半年合併營收僅 165.82 億元，年減 6.85%，其中，第二季合併營收不到 80 億元，年減 7.31%。

不過，隨著台灣疫情狀況趨緩，各商場餐飲人潮已恢復至疫情前的水準，法人樂觀看待，可持續推升百貨市況。

遠百為搶攻三倍券帶動的內需消費商機，年中慶祭出史無前例 50% 高回饋，持紙本振興三倍券當日單筆滿 3000 元送 1500 元 (內含 500 元 1 張、200 元 5 張)，藉此帶進更多客源。

法人指出，遠百信義 A13 是定位為全新智慧型商場，公司規劃一年營收要突破 50 億元，疫情淡化後，A13 增添的營收動能將逐漸顯現。

另一方面，遠百竹北新世紀購物中心 BOT 案，由於定位偏向購物中心主攻家庭客群，並採客家文化風格設計做出差異化，雖受疫情干擾遞延至明年開幕，但將接棒成挹注明年營運另一大動能。