台股周線連5紅 三大法人買超9.8億元

美股四大指數周四全數收跌，但受到台積電法說會報喜激勵，台股早盤一度上漲百點，重返 12200 點關卡，半導體、電子為盤面主流股，儘管盤中出現賣壓一度翻黑，終場仍以 12181 點小漲作收，周線連 5 紅，三大法人合計買超 9.88 億元，其中投信已連 5 買。

加權指數終場上漲 23.82 點或 0.2%，收在 12181.56 點，周線連 5 紅，成交量為 1987.7 億元。觀察籌碼面，外資轉為買超 17.76 億元；投信持續買超 19.32 億元，呈現連 5 買；自營商則賣超 27.23 億元，三大法人合計買超 9.88 億元。

台積電昨日法說釋出正向展望，多家外資紛紛上調目標價至 4 字頭，今日股價強勢大漲近 3%，終場收在 367 元，市值重返 9.5 兆元之上；鴻海持續走強，終場上漲 0.4%，收在 88 元，續創半年來新高；大立光仍呈弱勢盤整，終場跌破 4000 元整數關卡。

受惠 5G 及高效能運算需求強勁，台積電同步上調今年資本支出至 160-170 億美元，相關設備供應鏈股價也受到拉抬，包括辛耘、翔名、信紘科、京鼎、盟立、帆宣等。

在華為禁令衝擊逐步淡化後，PA 三雄重獲外資青睞，其中，穩懋股價勁揚逾 5%，宏捷科及全新同步走高。面板雙虎也是盤面焦點，受惠報價大漲，友達、群創獲買盤支撐，今日股價雙雙走升。此外，遊戲股暑假旺季到，昱泉攻上漲停，網龍也量增漲近 5%，智冠、宇峻、大宇資皆收紅。

生技股今日再度成為殺盤重心，拖累櫃買指數終場大跌近 4 %，合一、中天再度打入跌停，其他如杏輝、亞諾法、國光生、寶齡富錦、高端疫苗、杏國、生華科、基亞等也都亮燈跌停，賣壓相當沉重，其中亞獅康 - KY 因第 2 季淨值為負數即將下櫃，今日也落入跌停。

法人表示，代表中小型股的櫃買指數回測月線，加權指數仍處於 10 日線之上，但後續若跌破，短線上升動能恐將趨緩，現階段於操作面上，建議持股宜分散，不宜單股重壓。後續可留意受惠振興三倍券加持，基期相對低的食品內需股，電子族群則可關注 5G 受惠股、績優蘋概、半導體設備。