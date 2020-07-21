疫情順推線上支付！高盛預估：PayPal第二季TPV年增40

新冠肺炎疫情帶動線上購物，促使消費者使用數位支付，高盛預測 PayPal(PYPL-US) 第二季度業務在疫情助陣下，有望出現史無前例的成長，因此在 PatPal 公布第二季財報前，上調其目標價。

高盛週一重申 PayPal 買入評級，並將其 12 個月目標價從 170 美元上調至 205 美元，高盛還將這檔金融科技股列在該行最看漲的股票名單 Conviction List 上。

根據 App 下載次數、第三方支付和網路信用卡紀錄，高盛預測 PayPal 第二季度總線上支付交易 (TPV) 將年增 40%。而今年第一季度，PayPal 的 TPV 年增 19%，略低於市場共識預期。

在疫情爆發前，旅行費用和娛樂門票等交易約佔 TPV10% 以上，不過由於經濟重啟過於緩慢，這些產業不景氣的衝擊對 PayPal 第二季的成長題材的影響也相對減小。

基於調整後的近期業績評估，高盛還調高 PayPal 在 2021 年度的營收和獲利能力預估，最新目標價比起前一個 5 月份時給的目標價要高出 20%。

PayPal 股價週一上漲 2.9% 至 178.91 美元。今年以來該股價上漲約 65%。

除了 PayPal 之外，高盛分析師也看漲科技金融股的第二季財報表現，對該領域的未來展望也懷有信心。

高盛指出，過去幾個月來，疫情推動數位化應用，而線上平台帶來的便利性，導致許多連鎖店關閉或破產，接下來幾個季度中，線上轉型的活動可能會加劇。

高盛同樣給予其它線上平台利多的估值，例如亞馬遜、Alphabet、Peloton Interactive、Snap 和 Twitter 仍在牛市榜單上。

相比之下，由於疫情的長期影響，Expedia 和 TripAdvisor 等線上旅遊平台，則被評為「賣出」。

PayPal 將於 7 月 29 日公布其第二季度財報。