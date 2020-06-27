PayPal後勢看俏？分析師：恐怕太樂觀！上下震盪15%都有可能

有時股市一陣拋售，其中分析師的降級評論也容易遭人忽視，PayPal (PYPL-US) 週三發生的事情就是一例。

週三當天，BTIG 分析師 Mark Palmer 將 PayPal 股價自「買進」打入「中立」，主因是該公司對重啟後的成長估計可能太樂觀了，令人擔憂。

當天 PayPal 下跌 2.8%，收在 168 美元，但當天 S&P 500 收低 2.6%、科技加權的 Nasdaq 綜合指數下跌 2.2%。由於週三美股重挫，加上 PayPal 跌幅與大盤相近，很難分辨 PayPal 下跌有多少是因為遭到降級，又有多少是因為投資者的無差別大拋售。

PayPal 今年迄今股價已上漲 50% 以上，且週二登上史上高點，本益比已達 35 倍 (按 2022 年調整後收益估計) Palmer 認為，目前 PayPal 股價可能已經接近天花板。

「我們相信，PayPal 受益於居家防疫政策下消費者行為讀改變，但這場新冠危機提供的支撐力大部分都已經反映在其估值中了。」 Palmer 撤回對 PayPal 設定的 172 美元目標價，現在認為 PayPal 可能會自當前股價水準往上或往下 15%。

向上 15%

以上行來說，Palmer 尤其專注於收購。截至 3 月 31 日，PayPal 的資產負債表上擁有 78 億美元的現金和約當現金，且僅籌措 40 億美元債務。

由於疫情抑制了交易活動，PayPal 一直在探索對海外金融科技公司的投資，包括對總部位於斯德哥爾摩的銀行平台 Tink 和印尼超熱門的共享乘車 Gojek 都有未公開的押注。就算是 PayPal 自身的 Venmo 單位也可能是 PayPal 估值上漲的大觸發因素。

如果這些上行假設都實現，Palmer 認為 PayPal 股價將飆升至 210 美元。

向下 15%

另一方面，PayPal 為 eBay (EBAY-US) 支付方式的獨家契約下個月將到期，如果 PayPal 無法抵銷獨家契約到期帶來的衝擊，且經濟復甦疲弱又挫傷其交易量的話，Palmer 認為 PayPal 股價可能會邁向 110 美元。

下行的說法與其他依舊樂觀看待 PayPal 股價的分析師形成鮮明對比。上週券商 Robert W. Baird、Susquehanna 和花旗的分析師甫上修對 PayPal 的目標價，主張 PayPal 近期推出的 QR 支付功能非常有看頭。

PayPal 週五下跌 0.94%，收 170.87 美元，表現優於約莫下挫 2.5% 的大盤。