1.2億元現金找不到人繼承 富商現金遺產6月底全數充公

為加速清理代管遺產，國產署近 3 年累計共清理 688 件代管遺產，合計收歸國有遺產總價值共 13.6 億元，值得注意的是，其中一案從事經商的被繼承人因遲遲找不到繼承人，其遺留的 1.2 億元現金遺產已在今年 6 月底已全數充公。

無人繼承的遺產，或是涉及訴訟爭執、被繼承人債權法律關係複雜導致清理困難等因素，法院通常會選任會計師、律師等遺產遺產管理人，而根據民法規定，經公示催告期滿，無人繼承遺產在清償債權並交付遺贈物後，剩餘部分將歸屬國庫。

國產署副署長游適銘今 (20) 日表示，國產署從 2018 年到今年 6 月底止，代管遺產共 1801 件，其中有 688 件已完成清理，合計收歸國有總市值共 13.6 億元。

進一步分析清理收歸國有的代管遺產案件，其中有 738 筆土地、51 棟房屋、現金共 5.95 億元；其中一位經商的高姓被繼承人，其遺留的 1.2 億元現金遺產，因沒有繼承人，遺留的現金遺產已全數收歸國有。

但也有管理長達 30 餘年的遺產代管案至今仍無法結案，游適銘說，1985 年爆發的十信弊案，該案核心人物蔡辰洲遺產管理，由於遺債大於遺產，導致四名順位繼承人相繼拋棄繼承，最後由法院指定國產署擔任遺產管理人，導致該案從 1988 年管理迄今，仍無法結案。