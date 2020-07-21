盤前財經大事搶先讀2020年07月21日

今日操盤前瞻

法說會：力成、超豐

除權息：味全、網家、矽力 - KY、威剛、中鋼構等

〈能源盤後〉新冠疫苗臨床試驗結果正面 WTI 收高逾 40 美元

週一 (20 日) 交易，原油期貨價格收高在每桶 40 美元以上，係因新冠疫苗試驗結果傳出正面消息，有助於抵消全球確診人數超過 1450 萬人造成的能源需求擔憂。閱讀全文...

佛州封鎖將近？川普稱戴口罩才愛國 重啟疫情記者會

週一 (20 日) 美國震央區「佛州」疫情持續惡化，前美國衛生及公共服務部部長稱佛州必須封鎖，與此同時，美國總統川普罕見地推文呼籲戴口罩，並宣布他將於週二，重啟白宮每日新冠疫情記者會。閱讀全文...

勞保年金 6 年後恐破產 民眾退休信心指數不及格

政大風保中心與台灣人壽昨 (20) 日共同發布「2020 台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，其中三大指標中，台灣民眾對於退休信心指數不及格落在 55 分、退休充裕指數落在 67 分勉強及格，但退休生活滿意指數落在 81 分，顯示民眾對未來退休財源充滿不確定感，尤其退休信心指數之中，民眾對政府退休金制度的信心分數僅 50 分。閱讀全文...

國光生上半年稅後虧損大幅收斂 每股虧 0.4 元

國光生 (4142-TW) 昨 (20) 日公布自結，受惠去年疫苗出貨遞延至今年初，加上今年陸續供應賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，上半年稅後虧損 1.72 億元，較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.4 元。閱讀全文...

全球最大獨角獸 螞蟻集團啟動香港、上海同步上市計畫

支付寶母公司螞蟻集團 (由螞蟻金服改名) 今 (20 日) 宣布，啟動在港交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計畫，以進一步支持服務業數碼化升級、做大內需，以及支持公司加大技術研發和創新等。閱讀全文...