麥格理 : 美元於總統大選期間將走弱 日、歐元將成替代首選

麥格理 (Macquarie) 外匯策略師 Gareth Berry 週五 (17 日) 表示，隨著 11 月美國總統大選的接近，美元可能會有熊市的跡象出現，美元微幅走軟的可能性很大，但不至於進入明顯的向下震盪，而日圓與歐元將為替代貨幣的首選。

根據 CNBC 近期針對美國總統大選進行民調結果指出，民主黨總統參選人 Joe Biden 在 6 個搖擺州的支持率顯著提升，主因於該 6 州對川普處理新冠肺炎的態度表達不滿，僅滿意其於任期間股市表現。

對此 Gareth Berry 認為，根據過去美元的走勢發現，歷史表明當美國出現政治事件時，美元不時會出現走軟的跡象，其中諸如 2016 年美國總統大選以及 2011 年的債務危機都出現美元走軟的現象。

此外，Gareth Berry 表示，日圓與歐元可能會成為美元的主要替代貨幣，其認為至 11 月時，日圓兌美元將升至 102 元的水準；然而，其中日圓恐受當地大型退休基金抽出資金轉入其他貨幣的影響，從而導致日圓出現大量外流而出現日圓上升的風險。

即使如此，Gareth Berry 仍強調，直至 11 月的美國總統大選仍有空間使美元兌日圓出現大幅下跌，其將連同歐元共同成為未來幾個月替代美元的首選貨幣。