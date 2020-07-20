遠雄港星宇運籌中心將如期啟用 租金挹注可期

6 月以來空運價格自歷史高檔回跌，不過，法人指出，遠雄港 (5607-TW) 具備 3 大題材，其中星宇航空運籌中心將於下半年完工啟用，遠雄港將收租金與管理費用，另外還有廠房需求升溫租金調漲，及倉儲業務營運成長動能看增等，後市表現看俏。

儘管疫情使航空市況嚴峻，不過，星宇航空最新表示，運籌中心仍依計畫興建中，預計將如期於年底前完工，法人看好，星宇的運籌中心完工後，遠雄港將收取全額土地租金和相關管理費用，未來將因此增加貨物進出口倉儲收入，挹注營收成長。

再者，法人指出，目前遠雄港的加值園區一期 (A、B 棟) 已滿租，企業回流投資意願持續高漲，帶動廠辦承租需求。因此，遠雄港第一季調漲廠房租金，也有利今年廠房租賃業務成長，預料成長幅度將達 5-10%。

由於遠雄港目前正興建加值園區二期 (C、D、E、F 棟)，基地面積是一期的兩倍以上，據遠雄港規劃，可望於 2022 年第一季完工投入營運，法人認為，考量加值園區二期的造價成本較高，二期租金有望較一期高，使長期營運展望正向。

此外，法人也看好遠雄港的倉儲業務營運成長動能， 第一季因宅經濟發酵、網購商品和進口 3C 產品熱銷，帶動倉儲業務成長 7%，而長遠來看，遠雄自貿港因具備競爭優勢如稅賦優惠、允許加工加值等，可望成為大型電子業者首選的設點基地。