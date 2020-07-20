〈台股盤前〉短線回檔壓力重 力守萬二關卡及月線支撐

台股上周漲 107 點，漲幅 0.8%，收在 12181 點，周線五連紅，儘管上週高檔震盪續漲，大盤短線漲多承壓，且有回檔整理壓力，但多頭格局未變，美股維持震盪走高，加上台積電帶領下，有助多頭行情，指數先看能否守住 12000 點月線支撐點。

三大法人上週合計小賣台股 5.98 億元，儘管外資賣超台股 16.7 億，不過內資則重啟買盤，其中投信上周連五日買超、共計 54.9 億元，另外國安基金宣告暫時不退場、穩定軍心，上周連五日買超、共計 54.9 億元；自營商則賣超 44.18 億元。

市場消息方面，據讀賣新聞報導，日本政府考慮邀請全球晶圓代工龍頭台積電與其他海外晶片業者，和國內設備製造商和研究機構建立合夥關係，除盼帶動國內晶片產業，也防半導體供應鏈受到干擾，對此，台積電回應，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫。

台灣政府擔憂明年農曆春節前後爆發第二次大規模新冠疫情，除了加緊協助本土疫苗廠開發戰備疫苗，包括國光生、高端疫苗、聯亞生及安特羅，也透過駐外單位與 Gavi 聯盟交涉，目標明年第 1 季採購 COVAX 釋出的 1000 萬劑新冠疫苗。

金管會將提高上市櫃金融機構買回庫藏股護盤條件，包括金控旗下保險子公司增訂淨值不得低於 3%、銀行壞帳覆蓋率從 40% 大幅拉高到 100%，及提高票券公司資本適足率等，以強化金融機構財務健全度，並因應疫情後紓困及振興需求。

代工大廠緯創將出售旗下昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，交易對價金額暫定為人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)，預計年底前完成；市場人士指出，蘋果最大組裝夥伴鴻海創辦人郭台銘對此相當震驚，鴻海董事長劉揚偉也高度重視此事，憂心台灣產業面臨被紅色供應鏈蠶食的危機。

法人表示，美股創高點後持續震盪，陸股短線則拉回整理，台股雖然強勢股轉弱、生技股漲過一大波段後，上週重摔，但在台積電法說報喜下，減緩大盤修正壓力，及貨幣寬鬆環境下，對多頭看法無須過於恐慌。