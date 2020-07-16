〈紐約匯市〉疫苗點燃希望！美元指數一度跌破96為6月來首見

新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗傳出進展，擴大外匯投資人風險胃納，美元指數避險光芒失色、觸及一個月低點，盤中跌破 96，是 6 月以來首見，商品貨幣走升。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數盤中低至 95.770，午盤收復部分失土，截稿前報 96.04。

美國生技業者 Moderna(MRNA-US) 周三宣布，該公司新冠疫苗受試者在第一期臨床試驗之後，體內皆產生抗體，接下來將於 7 月下旬對 3 萬人展開大規模試驗，消息鼓舞投資人情緒，美股上漲，美元走軟。不過美中緊張關係、第二波疫情和經濟衝擊，仍讓市場保持一定謹慎。

美國的新冠肺炎疫情依然嚴峻，美國迄今累計確診數超過 343 萬，死亡人數超過 13.8 萬，美國奧克拉荷馬州長證實染疫。

歐元盤中一度升抵 1.145 美元的四個月高點，逼近 3 月初高峰 1.15 美元。除了美元疲軟為歐元助一臂之力，投資人也期待歐盟領袖將周五 (16 日) 起為期兩天的高峰會期間，就 7500 億歐元的「復甦基金」提議達成共識。

德國總理梅克爾在周二和西班牙總理桑切斯 (Pedro Sanchez) 舉行的聯合記者會中，透露德國願意妥協的立場。法國總統馬克宏的辦公室則在周三表示，法國相信歐盟有可能針對復甦基金和財政預算達成協議。

商品貨幣勁揚

加幣勁升 0.7%。加拿大央行周三維持貨幣政策不變，基準利率維持在 0.25% 且每周繼續購買至少 50 億加幣公債，直到達到 2% 通膨目標。

加拿大央行表示，經濟可能已經在 4 月觸底，儘管 2022 年之前不太可能完全復甦。

根據加國央行最新經濟預測，今年 GDP 可能萎縮 7.8%，2021 年成長 4.9%。通膨方面，今年平均值可能 0.6%，2021 年回升到 1.2%，2022 年為 1.7%。

其他商品貨幣也走強，澳幣上揚 0.43%，紐幣升值 0.46%。

Action Economics 分析師說：「風險模式開啟再度導致美元走軟，股市和美國債殖利率雙雙走高，引發美元多頭部位平倉。Moderna 的 COVID-19 疫苗有進展的消息是主要原因。」

截至週五 (16 日) 台灣時間 6 時許 價格：

美元指數來到 96.04。-0.2%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1409 美元。+0.08%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2583 美元。+0.23%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7004 美元。+0.42%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3508 加幣。-0.73%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.92 日圓。-0.30%