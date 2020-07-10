〈每日外資外匯觀點〉美國大選又添變數 美元避險吸引力增溫

週四 (9 日) 美國最高法院裁定川普部分公開納稅記錄，為美國大選增添更多的變數，美股遭受打擊，美元避險吸引力升高，順勢展開反彈，週五 (10 日) 亞洲盤交易時間美元指數維持漲勢，來到 96.86 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數自 4 月 24 日以來跌幅一度達 6%，除了美國政府應對疫情的措施招致批評外，民眾上街頭抗議種族不公，加上美國新冠病例數量飆升以及跌落財政懸崖，使得美國 11 月 3 日總統大選前，川普的支持率大跌；且投資者更加預期歐洲經濟成長將加速，歐美經濟表現差距將縮小，不利美元走勢。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 認為，相較美國，歐洲可能會在遏制疫情方面取得更大成功，而且美國的經濟趨勢明顯落後歐洲。

Action Economics 全球貨幣分析董事總經理 Ronald Simpson 表示，過去幾週，美元一直在風險氣氛下扮演著避險的角色，週四 (9 日) 美國最高法院裁定川普部分公開納稅紀錄，為川普選情帶來風險，美元上漲、美股暴跌、美債殖利率下跌、可能是市場不祥之兆。

此外，CNBC 指出，儘管美元一直被投資者視為避險貨幣，但美元周三跌至兩周低點，顯示避險吸引力已大為減弱。

道明證券分析師最近調降美元表現預期，認為如果美國國會未能延長一些即將到期的企業和家庭刺激計劃，美元也可能再承受下跌壓力。