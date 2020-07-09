〈每日外資外匯觀點〉美元避險吸引力正在減弱

全球武漢肺炎 (COVID-19) 新增確診病例激增，美中關係持續緊繃，市場避險情緒增溫，週四 (9 日) 亞洲盤交易時間，現貨黃金維持在 1800 美元之上，美元指數在 50 日線向下穿越 200 日線後，進一步下跌來到 96.27 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管美元近期走弱，但 BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 仍認為，美元通常被視為資金的安全港，美國病例增多往往會鼓勵投資者買入美元，美元總體受風險情緒支配，而風險情緒似乎正在惡化。

德國商業銀行分析師表示，美元目前停滯不前，反映出全球經濟成長充滿不確定性，而不是全球市場展現新的平靜，新增確診病例再次升高可能會很快地再次扼殺經濟復甦，但美元避險特性很快又會使美元走強。

匯豐分析師認為，疫情大流行持續進一步刺激了黃金的牛市，並可能維持堅挺，而且在進一步放鬆封鎖下，市場對資金避風港需求上升，對金價來說，可能在年底前獲得支撐。

獨立分析師 Ross Norman 表示，黃金正處於牛市，預估今年底前金價將挑戰 2000 美元。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 指出，越來越多的人相信，任何復甦都不太可能是 V 型反轉，對復甦樂觀的情緒受到考驗，投資者正在對風險較高的資產進行避險。

美元指數周三跌至兩周來的低點，暫時顯示避險吸引力減弱，美國銀行從技術面來看，美元指數的 50 日均線已向下穿越 200 日均線，形成死亡交叉，意味著美元指數未來數周內面臨進一步走弱的風險。