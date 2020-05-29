廣華-KY旗下蘇州廣晉獲上汽新單

汽車零組件場廣華 - KY(1338-TW) 今 (29) 日召開股東常會，對於今年展望，廣華董事長余澤民表示，第一季轉投資的孫公司蘇州廣晉已接獲上汽榮威系列等新車款訂單，成為推升營運新動能，將持續發揮多國生產基地良好產能彈性調配，帶動整體營運。

廣華說明，去年雖受中國新車銷售市場呈現衰退態勢影響，但來自三大日系車廠客戶的營收比重維持在 72.59% ，具良好訂單能見度，平均月營收保持在新台幣 6 億元，加上持續提升產能配置彈性調整、人事成本精簡等策略，貢獻去年毛利率 25.68%，年增 1.19 個百分點。

展望今年，儘管第一季受新冠肺炎疫情衝擊，廣華說明，目前旗下主要品牌車廠客戶均已全數復工，且積極拉高產能稼動率因應市場需求，增添訂單良好能見度。

另一方面，廣華第一季在華東地區合資成立蘇州廣晉，已接到上汽榮威系列等新車款訂單，隨著新訂單加入量產，有望推進新一波的成長動能。

廣華強調，未來將持續發揮多國生產基地良好的產能彈性調配，並落實產品工藝技術升級及積極拓展業務等重要策略，朝汽車裝飾件車廠供應鏈體系成為一階 (Tier1) 方向發展。

對於中國車市，廣華認為，中國車市已步入高原期，市場需求呈低速成長將成為產業的新常態，不過，乘坐空間寬敞的運動休旅車 (SUV) 和環保電動車銷量仍是今年中國車市的穩定動能。

廣華強調，中國已取代美國成為全球最大車市，儘管今年中國新車銷售增長很可能再行下滑，但以目前中國擁有的汽車保有量 2.6 億台來看，仍有很大的成長空間，以目前中國的國民所得、都市化程度、汽車保有量水準，以及未來新車的銷售加上舊車汰換量來看，將可支撐中國車市穩定成長。

廣華於會中通過營業報告書及財務報告，以及盈餘分配案，決議 108 年配發每股現金股利 3.5 元，配息率 73.22%，以昨日收盤價格 51.2 元計算，現金殖利率達 6.84%。