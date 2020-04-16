疫情重傷國泰航空 單日載客量降到僅有302人

受到新冠肺炎疫情 (COVID-19) 各國大封鎖及機場檢疫升高的影響，國泰航空 (0293-HK) 公布國泰航空和國泰港龍航空 3 月載客量年減 90％，貨運量則下跌 35.6％，並預估 4 月的日均載客量會少於 1000 人。

去年四月，國泰航空和港龍航空載客人次達 310 萬人次，日均載客量約 10 萬人次。本月載客量大降，本周國泰航空和港龍航空甚至出現單日載客量僅 302 人，相較之下，客機運力僅有以往的 3%。

國泰航空表示，隨著疫情大流行對經濟的影響加劇，目前尚無法預測載客量何時能改善。

國泰航空和國泰港龍航空三月合計載客 31.11 萬人次，較去年同月少 90%，乘客運載率下降至 49.3%，3 月的收入乘客千米數也年減 84.3%，第一季載客量下滑 52%。在貨運方面，兩家航空公司三月運載的貨物及郵件 11.93 萬噸，年減 35.6％，累計第一季載貨量下滑 19.3％。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，香港對入境及轉機的非港人旅客實行入境限制，三月底的旅客需求急劇下降，在三月底的最後兩天，每天載客數已不到 1000 人。

林紹波說，4 月和 5 月將只維持少數基本的客運航班飛航，全力削減開支，並在未來幾個月內保留現金。

由於受到疫情的干擾，國泰航空上月表示，光是二月未經審計虧損就超過 20 億港元 (約 2.58 億美元)，並發出預警，上半年將面臨巨額虧損。