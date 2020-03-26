〈佐登-KY展望〉去年每股賺8.05元 擬配息4元 殖利率逾5%

連鎖美容集團佐登 - KY(4190-TW) 今 (26) 日公布去年財報，受惠去年下半年醫美需求強勁，加上新品挹注下，去年第 4 季稅後純益 1.6 億元，季增 81.8%、年增 11.89%，每股純益 2.75 元；去年純益 4.7 億元，年減 10.82%，每股純益 8.05 元。董事會也決議，擬配息 4 元，殖利率 5.7%。

佐登表示，去年受惠新品銷售強勁，帶動營收成長，不過部分高端產品抽成比例高，同時也在進行醫美與生活美容客戶的轉換，加上部分門市費用率提升，導致去年營收成長，獲利下滑。

佐登去年第 4 季營收 9 億元，季增 15.2%、年增 7.66%；毛利率 80.22%，季增 4.77 個百分點、年增 3.15 個百分點；營利率 26%，季增 7.01 個百分點、年增 3.44 個百分點；稅後純益 1.6 億元，季增 81.8%、年增 11.89%，每股純益 2.75 元。

佐登去年營收 32.52 億元，年增 4.63%；毛利率 76.62%，年減 0.18 個百分點；營利率 21.28%，年減 1.26 個百分點；稅後純益 4.7 億元，年減 10.82%，每股純益 8.05 元。

佐登去年營收比重方面，直營門市占 91%、加盟 9%；從銷售區域來看，台灣占 41%、中國占 56% 及馬來西亞占 3%。

展望今年，執行長陳佳琦表示，預計今年兩岸將設立共 6 間門市，其中，中國設立 3 間新門市、台灣成立 3 間，加上下半年會推出益生菌等相關保健食品，預期可望帶動今年營收優於去年。