〈佐登-KY展望〉今年拓展新診所+新品上市 營收續拚新高

連鎖美容集團佐登 - KY(4190-TW) 總經理陳佳琦今 (26) 日表示，近年開始拓展醫美市場，營運逐步發酵，今年將在台灣、中國各再新增 3 間醫美診所，加上陸續有保養、精油、益生菌等新品上市，添營運新動能，法人表示，佐登今年營收可望年增逾 5%，續創新高。

陳佳琦表示，近年開始衝刺醫美事業，去年底前，單月門市營收可達人民幣 2000 萬元 (約新台幣 8500 萬元)，雖然年初因疫情導致門市延後復工，不過目前中國門市復工率已達 8 成，來客數、門市業績等，都已恢復 3-4 成，加上中國、台灣門市均有爭取調降店租，以及下修行銷、店面整修預算，成本降低，預期疫情衝擊整體營運不大。

陳佳琦指出，今年中國、台灣各再成立 3 間醫美診所，其中中國將設立在長沙、杭州及南寧，分別預計於 5 月、第 3 季及第 4 季開幕，台灣則會先將原台中美容會館重新打造成醫美診所，預計今年 8 月開幕，第 3 季底將陸續在彰化員林及桃園設立醫美診所。

整體全球門市目標，陳佳琦表示，今年將放緩開設直營店，但加盟店門市不停歇，預計今年總店數達 675 家，其中美容門市中，台灣 154 家、中國 493 家、馬來西亞 18 家，醫美診所則預計台灣 3 家、中國 7 間。

新品規劃方面，陳佳琦指出，從本月開始，除陸續推出面膜、精油等商品，預計 9 月會推出益生菌相關保健食品，不過預期對營收貢獻有限，估生活美容業務營收將持平去年。