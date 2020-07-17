仁寶除息首日窘貼息 Q3筆電出貨估將季減1成回到過往水準

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (17) 日除息，每股將配發 1.2 元現金股利，除息參考價為 18.8 元，但早盤難敵賣壓呈現貼息，最低來到 18.2 元低點，展望第 3 季，仁寶保守估筆電出貨將季減約 1 成回到過往水準，消費產品則要觀察終端市場狀況。

仁寶指出，第 2 季受惠遠端工作、遠距教學商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體基期墊高，預期第 3 季個人電腦成長幅度有限，非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，則因多屬消費性產品，下半年需求力拚回溫。

不過，受部分零組件缺料影響，仁寶第 2 季筆電出貨呈現逐月下滑，統計 6 月筆電出貨 400 萬台，月減 4.76%、年減 13.04%，第 2 季筆電出貨 1250 萬台，季增 60.26%、持平去年，預期第 3 季筆電出貨將季減約 1 成，回到往年第 3、4 季單季 1000-1100 萬台水準，而零組件吃緊狀況估 9 月才會緩解。

仁寶 6 月合併營收達 816.98 億元，月減 6.8%、年減 5%，第 2 季合併營收達 2636.53 億元，季增 44.83%、年增 4.46%，累計今年上半年營收 4457 億元，年減 3.74%。