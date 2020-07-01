〈仁寶攻智慧醫療〉搶吃智慧醫療商機 年底二家醫院導入5G專網服務

代工大廠仁寶 (2324-TW) 跨足醫療領域效益逐步發酵，資深副總沈俊德表示，除了既有縣市智慧醫療專案，下一步將朝在地醫療、遠距醫療發展，期許要當智慧醫療推動者，而近期 5G 專網設備建置上，除導入農業應用，也有兩間醫療院所接洽中，估年底就會有成果。

沈俊德表示，仁寶近期在細胞治療、免疫療法布局效益浮現，精準醫療解決方案與多所醫院簽訂長期合約、發展在地醫療，遠距醫療則仍須經衛服部審核，但隨著醫材合作導入、居家健康照護發酵，今明年在醫療事業上將陸續有成果。

沈俊德進一步指出，醫療服務是透過及時照顧，進而發現協助，現階段旗下神寶醫資除與浩鑫 (2405-TW) 拿下嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣等 4 縣市標案外，未來也計畫與各大醫療院所合作。

經濟部工業局在 2018 年推動新智慧健康服務平台專案，仁寶旗下神寶醫資與浩鑫共拿嘉嘉雲澎等 4 縣市標案，由仁寶負責雲健康管理平台研發，神寶醫資負責健康照護示範據點建置及推廣，浩鑫則深入社區據點及居家推動，落實雲端量測系統與社區照護服務。

觀察仁寶近年在醫療事業布局，2014 年至今轉投資逾 10 家生醫相關公司，投資金額逾 20 億元，除神寶醫資外，還包括瑞寶生醫、勤立生技與安勤 (3479-TW) 等。