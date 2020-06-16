仁寶啟用5G實驗室 搶四大領域商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (16) 日宣布旗下 5G 實驗室正式啟用，搶攻智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域商機，提供驗證測試，其中，又以智慧農業試驗成果進展最快。

仁寶表示，台灣每一公頃農地，平均使用 14 公斤農藥，位居全球之冠，隨著 5G 智慧農場應用，將可精準預測妨害蟲侵擾，去年也與宜蘭縣政府、壯圍鄉農會、天龍安全科技公司合作，選定壯圍鄉新南智慧科技農園示範場域，導入智慧科技。

仁寶進一步指出，壯圍鄉新南智慧科技農園示範場域是全國首個 5G 智慧農業落地成功案例，未來待 5G 商轉，即可 4G 升級至 5G 智慧農場應用，而今年 2 月受寒流、豪大雨影響，宜蘭哈密瓜原收成僅約三成，但引入智慧農場後，目前收成率可達七至八成。

仁寶從 2018 年開始布局 5G 技術發展及應用，除了驗證測試內部 5G 終端產品外，也與合作夥伴共同發展 5G RAN(無線接取網路)、MEC(多接取邊緣運算) 以及 Core Network (核心網路) 等解決方案。

展望未來，仁寶表示，看好 5G 垂直應用市場發展潛力，將攜手工業、農業、醫療、電競娛樂等四大領域夥伴，共同開發解決方案，加速應用落地，其中，針對未來 5G 應用上，也與系統整合業者 (SI)、電信商及各領域夥伴合作，架設 5G 應用落地的實驗場域。