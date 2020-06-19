〈仁寶股東會〉估筆電出貨高峰落在Q2 下半年回歸正常需求

代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (19) 日召開股東會，展望下半年，總經理翁宗斌表示，第 2 季基期較高，估下半年將回到過往水準，第 3 季筆電出貨比第 2 季小幅衰退，營運保守看。

翁宗斌表示，第 2 季整體出貨在遞延訂單，加上商用、教育遠距商機帶動下大幅成長，估全年筆電拉貨高峰將落在本季，第 3 、 4 季將回到往年 1000-1100 萬台正常水準，

展望今年，翁宗斌指出，較法說會看法轉趨保守，主因全球肺炎感染人數仍在增加，二次爆發風險仍在，加上目前 CPU、IC 等關鍵零組件仍有吃緊狀況發生，估到 9 月才會緩解。

另一方面，翁宗斌認為，疫情衝擊下，5G 應用發酵也將遞延，因疫情封城衝擊基地台建置，因此預期真正應用發酵時間，將從明年延後至後年。

海外布局方面，仁寶越南二廠持續擴廠中，翁宗斌表示，疫情確實影響約一季，但建廠動作持續進行，估明年中可以開始投產，產能配置今年也將持續拓展非個人電腦業務，營收占比可望提升至 35%。

仁寶 5 月合併營收 875.5 億元，月減 7.06%，年增 3.61%，累計今年前 5 月營收 3640.02 億元，年減 3.45%，今股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 1.2 元現金股利。