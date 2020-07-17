保險7月新制激出買氣 上半年初年度保費年減35%減幅收斂

壽險公會最新統計，上半年壽險業初年度保費收入為新台幣 4089.11 億元，年減 35.2%，與前 5 月年減 4 成相比，減幅出現收斂，壽險業表示，由於保險新制 7 月上路，保單漲價與停售效應激出買氣，因此減幅縮小。

今年 1-6 月壽險業總保費收入達 1 兆 5362 億元，較去年度 1 兆 6780 億元減少 8.4%；其中，初年度保費收入 4089 億元，較去年度 6311 億元減少 35.2 %，續年度保費收入 1 兆 1273 億元，較去年度 1 兆 468 億元增加 7.7%。



傳統型商品保費收入達 1 兆 4112 億元，較去年度 1 兆 5086 億元減少 6.5%；其中，初年度保費收入 3240 億元，較去年度減少 35.2%，續年度保費收入 1 兆 872 億元，較去年度增加 7.8%。

投資型商品保費收入達 1250 億元元，較去年度 1694 億元減少 26.2%；其中，初年度保費收入 848.64 億元，較去年度減少 35.1%，續年度保費收入 401.42 億元，較去年度增加 3.9%。

就初年度保費收入各險別分析顯示，壽險 3291 億元占初年度保費收入 80.5%，較去年度 5363 億元減少 38.6%；傷害險 56 億元占初年度保費收入 1.4%；健康險 526 億元占初年度保費收入 5.2%，較去年度增加 11.1%；年金險 526 億元占初年度保費收入之 12.9%，較去年度 693 億元減少 24%。

壽險公會表示，在保單責任準備金利率下調 1 碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今年 7 月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤 (CSM) 不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱；另因疫情影響，降低業務員與保戶的觸及率，使今年 6 月傳統型初年度保費收入相較去年同期減少 35.2%。

投資型保險商品部分，除疫情影響外，保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是 BBB + 級以上，即便投資 BBB + 級的債券，最多也不能逾基金淨值的 40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，另美國聯準會降息 6 碼亦衝擊美元保單銷量，本年度 6 月份投資型初年度保費收入相較去年同期減少 35.1%。

不過初年度保費減幅收斂，是否保費懸崖已經趨緩？壽險業表示，保險新制 7 月上路，其中，壽險死亡門檻提高，意味著保費漲價，加上短年期儲蓄險商品停售效應，讓不少保戶趕在新制上路前投保，因此激出買氣，但保費懸崖趨緩與否還要再觀察，尤其新制上路後，傳統型新商品可能有還未出爐的空窗期，買氣恐持續低迷，但投資型商品則相對不受新制影響，且在近期全球股市持續維持高檔下，部分民眾可能會選擇投資型商品，有助減幅趨緩。