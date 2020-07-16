全台健康指數 新竹市民稱霸全台

安聯人壽攜手清華大學合作，以全民健保資料庫共 82 億筆就診資料，分析台灣各縣市的住院率、癌症發病率甚至死亡率，分析結果全台平均健康指數 90.8 分，其中以新竹市以 92 分拿下全台最高分。

安聯人壽與清華大學攜手推出以「AI 健康指數」，以全民健保共約 82 億筆就診資料為基礎，並就地區、年齡進行分類，解析我國各縣市的就醫與健康狀況，根據安聯人壽今 (16) 日公布的健康指數，包括新竹市、新竹縣、金門縣與連江縣的健康指數分數較高。

其中，新竹市健康指數平均 92 分、新竹縣與新北市同樣拿下 91.7 分，離島的金門縣與連江縣也各自拿下 91.6 分，是全台分數較高的前五大縣市。

負責該專案的台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒表示，各縣市健康指數主要與人口的年齡結構有關，其中都會區因人口年齡層較年輕，健康指數也相對較高；金門縣與連江縣離島，則因老人家身體健康，較少就醫因而推升健康指數。

不過，部分人口老化的區域，例如嘉義縣與台東縣，受年輕人口外移，高齡人口較多的緣故，導致健康指數相對偏低。

以性別來看，女性比起男性更關注健康議題，只要身體出現異況就會積極就醫求診，因此較不容易出現小病釀成大病的現象，使得健康指數優於男性；而以年齡層來看，越年輕的人身體狀況也越好，而有趣的是，離島的高齡人口健康狀況則優於都會區的老人。