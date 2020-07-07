外溢保單躍升為促進健康新法寶 近七成民眾愛折抵保費獎勵機制

南山人壽今 (7) 日發布最新調查，發現過半數國人普遍擔心疫情，疫情也讓民眾危機感爆棚，超過四成民眾自覺保險不足，而外溢保單躍升為後疫時代民眾促進健康的新興工具，近七成民眾認同外溢保單的折抵保費獎勵機制，對外溢保單投保意願激增。

南山人壽代理總經理范文偉表示，國人普遍由於疫情而提升對於自身健康和醫療相關的關注程度，而保險回歸保障後，南山人壽下半年的商品策略也會朝向外溢保單與高齡化保單發展。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，從積極的角度來看，疫情不只為檢視和加強自我健康管理與醫療保障的契機；根據「國人自主健康管理行為」調查發現，有四成多的民眾自認健康險的保障並不足夠，而疫情的危機感顯然進一步觸動多數民眾積極檢視保障缺口、強化自主健康管理行為。

至於後疫情時代什麼保險產品最好賣？南山人壽表示，受到新冠肺炎疫情影響，民眾對健康險的投保意識大增，尤其確診人數在 3-4 月攀到高峰，健康險也大幅成長 23%。

除此之外，此次調查發現，大多數民眾目前對於外溢保險商品的認知度並不高，但是在了解外溢保單的商品內容及獎勵機制後，對外溢保單的喜好度和購買意願均大大提高。

依據調查顯示，民眾了解外溢保單的獎勵機制後，未來購買外溢保單的意願有高達八成，遍認為外溢保單具折抵保費、激勵自己運動，以及更注意自我的健康數值等設計，是投保外溢保單的主要誘因，其中，近七成民眾認同外溢保單的折抵保費獎勵機制，喜歡其可以激勵自己運動、並更注意自我健康數值。

南山人壽自 2018 年底推出首張外溢保單至今，持續呼應政府政策方向，致力設計更多協助民眾健康促進的外溢保單。以「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險 (10TSDD)」為例，於去年 10 月底推出，就以「體況達標者提供 29 項特定重大傷病增額給付」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢，廣受巿場好評。

同時為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，南山人壽也邀請民眾下載「BAM 活力洋溢 APP」，可藉由 APP 功能的步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI 及靜止心率等五項指標，了解生理年齡的變化，結合 APP 數據鼓勵使用者健康減齡。

陳維新表示，外溢保單藉由保單設計機制，鼓勵保戶持續運動、落實健康飲食等健康促進，來降低疾病事故發生的機率，提供保戶「健康的體驗」，再加上隨著 5G 時代來臨，保險商品結合穿戴裝置的場景運用將更為多元，科技發展讓掌握與管理個人健康狀況更加容易。保險觀念從「事後的理賠補償」過渡為「事前的風險預防」，將成為未來保險商品發展的新趨勢。