微軟新財年將裁員 外媒 : 含Azure雲端部門預估達千人

微軟 (MSFT-US) 於美國時間週四晚間 (17 日) 表示，隨著微軟即將進入 2021 年新財年，將會進行例行性的組織重塑，對此新聞網站 Business Insider 預估微軟本次裁員將為 1000 人左右，除先前傳出的 MSN 編輯部門外，Azure 雲端部門也可能包含於裁員範圍內。

微軟發言人於美國時間週四晚間 (17 日) 提到，微軟在每個財年的年底考核後，便會進行例行性的組織微調，2021 年新財報季度將於 7 月 1 日開始，便會著手進行裁員計畫。

微軟宣布，將於 2021 年新財年起進行裁員，目前可能裁員人數預估不超過千人，其中除了先前傳出 MSN.com 相關部門因 AI 取代而裁員外，Azure 雲端部門也包含裁員範圍內，對此微軟官方尚未正式回應此消息。

回顧今年微軟受疫情影響了部分業務，對此上月微軟宣布將關閉所有實體店面的業務以專注於線上商店 Microsoft.com 的投資，也因此認列 4.5 億美元的資產減損費用、或每股 0.05 美元的稅前費用。

然而，微軟受惠於疫情衍生出的居家辦公趨勢，推升了 Microsoft Team 與會議程式的需求，以及 Xbox 遊戲平台業績的成長，兩大推力使微軟第 3 季營收與獲利皆超乎華爾街預期，微軟第 3 季營收上升 15% 至 350.02 億美元，獲利則成長至 107.5 億美元，市場則正靜待下周財報公布是否能維持成長的趨勢。