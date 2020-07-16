〈財報〉嬌生Q2營收優於預期 上調全年財測

嬌生 (JNJ-US) 於週四 (16 日) 美股盤前公佈 2020 財年第二季財報，營收優於市場預期，該公司也提高了 2020 全年財測前景，同時強調了該公司致力於新冠肺炎疫苗開發的目標。

週四 (16 日) 嬌生於美股盤前股價跌 0.15%，暫報每股 148.26 美元。

嬌生股價走勢 (圖片：AFP)

基於 GAAP 財報關鍵數據:

淨利：36.3 億美元，低於去年同期的 56.1 億美元，年減 35.3 %

EPS： 1.36 美元，低於去年同期的 2.08 美元，年減 34.6%

營收：183 億美元，低於去年同期的 201 億美元，年減 10.8%，高於分析師預期的 176 億美元

嬌生表示，消費者保健業務營收在第二季下跌了 7%，至 33 億美元，而製藥部門的營收增長了 2.1%，至 107.5 億美元。醫療設備的營收下跌了 34%，至 43 億美元，主因是新冠肺炎 (COVID-19) 億情導致部分醫療和非緊急手術的推遲和取消，對相關部門營收帶來了壓力。

嬌生董事長兼執行長 Alex Gorsky 表示：「我們第二季的業績反映了疫情所帶來影響以及我們製藥業務的持久實力，即使在這種環境下，我們也看到了持續增長。」

Gorsky 也表示，公司將履行承諾，在全球範圍內以非營利的方式提供疫苗用於緊急疫情。「由於我們全球同事的不懈努力和廣泛的業務能力範圍，我們將繼續應對外部環境，並致力於推進疫苗的開發，以協助應對疫情和挽救生命。」

未來展望：

嬌生上調了 2020 年的財測，嬌生預估 2020 年全年 EPS 在 7.85 美元至 8.05 美元之間，高於先前預估的 7.75 美元至 7.95 美元之間；嬌生預估營收在 799 億美元至 814 億美元之間，高於先前預估的 775 億美元至 805 億美元之間。

華爾街分析師平均預期該公司 2020 年 EPS 為 7.73 美元，營收為 795.4 億美元。