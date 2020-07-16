〈台股盤後〉觀望氣氛濃收跌45.11點失守12200點回測十日線

台股今 (16) 日在市場觀望台積電法說下，來回震盪逾百點，最終下跌 45.11 點或 0.37%，收 12157.74 點，跌破 12200 關卡，回測成交量下滑至 1976 億元。

今日大型電子權值普遍弱勢，台積電法說下午登場，不過買盤呈現觀望，收 357.5 元，下跌 1.5%，此外，聯發科也下跌 1.6%、大立光同步走弱，均拖累大盤表現。

不過，鴻海今日逆勢上漲 1.15%，扮演撐盤要角，此外，聯電受惠中芯在 A 股掛牌飆漲，比價效應下，逆勢上漲 %，其他像是緯創、微星、華通等也是今日盤面上表現較為強勢的大型電子，則以坐擁 5G 題材的低基期網通股、光通訊族群也多有表態。

傳產個股方面，受惠國際油價走揚，在台塑四寶、遠東新以及儒鴻帶動下，紡織、塑化、橡膠等族群也獲買盤進駐，成為今日較為強勢的類股；而台泥宣布私有化信昌化後，市場關注對獲利影響，今日賣壓也較為沉重。

而連日跌停的合一、中天，今日盤中雖一度打開翻紅，但終場不敵賣壓，再度被打回跌停，杏國、太警 *-KY 等也紛紛重挫。

法人分析，近期台股短線獲利賣壓持續湧現，慎防高檔劇烈震盪，雖然，接下來進入財報季，但目前處於歷史相對高點，本益比較低、落後補漲的個股。