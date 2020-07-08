光通訊廠公告前5月自結 華星光虧轉盈 EPS 0.05元

光通訊廠華星光 (4979-TW)、統新 (6426-TW) 今(8) 日應主管機關要求，公告自結財務數據，華星光因認列業外投資收益 8200 萬元，前 5 月純益為 800 萬元，每股純益達 0.05 元，由虧轉盈；統新前 5 月純益為 5900 萬元，每股純益達 1.56 元。

華星光 5 月營收 1.11 億元，月減 10.71%、年增 13.79%，累計 4-5 月合併營收 2.35 億元，年增 25%，稅後純益為 7600 萬元，主因認列業外投資收益、閒置設備資產減損等約 8200 萬元，由去年虧轉盈，每股盈餘為 0.63 元。

華星光今也公告 6 月營收達 1.15 億元，月增 0.1%、年增 7.77%，第 2 季營收達 3.46 億元，季增 35.33%、年增 18.93%，近 2 年單季新高，累計今年前 6 個月合併營收達 6.02 億元，年增 1.51%。

華星光近期持續調整經營策略，退出低速 PON 市場，布局 100G、25G 產品，今年除新品開發外，資料中心產品也陸續量產，其中以 100G 為主力，第 2 季受惠遠距商機、提前布局計劃，客戶追單強勁，400G 產品也與客戶進行開發中，今年營運可望擺脫谷底、逐步好轉。

統新 5 月營收 6278.7 萬元，月增 8.65%、年增 32.93%，稅後純益為 1600 萬元、年增 23.08%，每股盈餘為 0.43 元；累計 4-5 月合併營收 1.21 億元、年增 40.7%，稅後純益為 2300 萬元、年增 15%，每股盈餘為 0.61 元，優於去年同期。