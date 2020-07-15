〈台泥私有化信昌化〉動用集團資源 三方嘗試改善信昌化現況

台泥 (1101-TW) 擬私有化信昌化 (4725-TW)，公司透露，未來除了長期持有，透過集團整合外，也有可能出售信昌化股權、資產，或引進策略聯盟夥伴共同經營，多方嘗試協助信昌化突圍。

由於近年大陸地區興建原料廠的大量投產致石化產品價格下滑，信昌化自 2012 年開始，除了 2018 年轉正外，其餘均陷入虧損；去年在美中貿易戰、區域性貿易組織關稅政策，更加劇衝擊產業市況，在終端需求保守下，整體石化產業獲利呈現衰退，信昌化去年稅後虧損也超過 20 億元。

今年全球市場更受新冠疫情影響，化工產品供需失調，原油供過於求價格弱勢也拖累產品報價及利差，信昌化第一季稅後虧損也達 3.43 億元，每股虧損 1.17 元，減資前的每股淨值更降至 4 元，跌破 5 元關卡，被打入全額交割。

台泥表示，此次私有化讓信昌化下市，以利調整其業務經營模式及財務結構，也有初步規劃，除了不排除由長期繼續持有，整合集團資源，調整信昌化體質。

除了透過集團內部力量協助信昌化外，台泥坦言，也有在考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，改善信昌化現況，也能創造集團整體利益。

台泥集團董事長張安平先前就坦言，上半年化工產業表現不太好，下半年看起來也不會好，信昌化全年對台泥是負的影響，內部仍在討論下一步該怎麼做。