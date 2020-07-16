盤前財經大事搶先讀2020年07月16日

鉅亨網新聞中心 2020年7月16號8點6分

今日操盤前瞻

法人說明會：台積電

除權息：中壽、潤泰新、禾伸堂、晶華、恆大等

〈台泥私有化信昌化〉動用集團資源 三方嘗試改善信昌化現況

台泥 (1101-TW) 擬私有化信昌化 (4725-TW)，公司透露，未來除了長期持有，透過集團整合外，也有可能出售信昌化股權、資產，或引進策略聯盟夥伴共同經營，多方嘗試協助信昌化突圍。閱讀全文...

台股攻「萬二」國安基金仍不退場 未來提振信心功能恐大打折扣

國安基金決議將繼續護盤直至疫情結束，引發市場熱議，在資金熱錢持續湧入下，國安基金仍將繼續場邊待命，但要注意的是，一旦護盤成為常態化，市場對國安基金逐漸無感時，未來如再度遭遇重大利空突襲時，恐將削弱國安基金提振信心的功能。閱讀全文...

〈國壽投資印尼踩雷〉Q2 已認損 是否增資 Mayapada 尚在討論

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽參股的印尼 Mayapada 銀行驚傳遭詐貸，且國壽因為身為 Mayapada 銀行大股東，被牽連要求增資，國壽對此表示，已於第二季底認列損失，至於是否增加持股比重，內部尚在討論。閱讀全文...

6 月人民幣存款餘額創近 6 年半低點 央行：利率越來越不吸引人

台灣央行昨 (15) 日公布 6 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2411.73 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月下滑 52.01 億元，減幅 2.11%，並創 2014 年 2 月以來新低。閱讀全文...

美國國務卿：將對部分華為員工祭出簽證限制

繼英國下令 7 年後不再採用華為產品後，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (15 日) 表示，美國政府正在考慮向部分華為 (Huawei) 員工祭出簽證限制。閱讀全文...



