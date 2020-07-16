疫情影響低薪低利 新鮮人更要智能理財

今年畢業季來臨，受新冠肺炎疫情影響，職場新鮮人面對更嚴苛的低薪與低利環境，銀行業者建議，剛畢業的小資年輕族群，更要掌握投資契機，善用數位理財服務，目前市面上許多數位理財最低投資門檻多僅要新臺幣 1000 元，就可以幫自己在出社會之初就開始累積薪資以外的財富。

行政院主計處薪情平臺 2018 年統計，未滿 25 歲的民眾中，平均每月薪資低於新臺幣 3 萬元者，超過五成，顯示低薪問題已長期嚴重，今年又有疫情衝擊，不僅低薪壓力更嚴峻，更帶來低利的環境。

中國信託銀行指出，年輕人薪水有限，有計畫的財務分配更為重要，建議剛開始投資的年輕人，在股債市場選擇上，可選擇股債均衡配置的多元投資組合，參與市場上漲契機，同時避開單一市場或產業的投資風險。

在「目標投資」分布上，中國信託銀行建議年輕人，拿到薪水時可以先存後花，先規定自己每個月至少存 3000 元，將資金平均分配在短、中、長期等不同目標，例如 1000 元為旅遊基金、1000 元為結婚基金、1000 元為退休金，配合智能理財，以該行「智動 GO」為例，因為有「自動再平衡」，可針對客戶屬性，協助客戶調整投資部位。

「智動 GO」自今年 3 月推出「目標投資」功能後，吸引不少投資新手加入，其中 20 至 35 歲的年輕人佔 7 成，從未買過基金的客戶高達 8 成，建議剛開始投資的年輕族群，可以選擇股債均衡配置的多元投資組合，幫助自己輕鬆理財。

新鮮人除了著手投資計畫，也可用小小金額開啟外幣儲蓄，中國信託銀行表示，以該行「錢寶寶定存」為例，共提供美元、澳幣等四種幣別的外幣儲蓄，可設定每月最少扣款新臺幣 1000 元，並且善用定期換匯優惠活動，養成更聰明儲蓄習慣。