智能理財夯 北富銀奈米投累積投資規模逾6000萬美元

台北富邦銀行推出「奈米投」歷經一年測試營運後通過金管會審查，即日起正式上線，根據北富銀統計，奈米投上市一年內已替 32 萬人提供客製化投資，累積投資金額逾 6000 萬美元，顯示投資人越來越能接受智能理財。

北富銀指出，受新冠肺炎疫情影響，全球股市 3 月大跳水，所幸全球央行積極量化寬鬆與推出大規模財政政策刺激下，帶動股債回溫反彈，奈米投 3 月的投報率也隨股債反彈回升 12%。

北富銀表示，儘管全球股債市明顯反彈，但目前仍有許多國家疫情尚未完全受到控制，加上美國失業率升高及中美角力推升國際緊張局勢，替未來經濟發展投下變數，而面對充滿高度不確定性的後疫情時代，投資者將傾向採取更穩健的投資策略。

北富銀指出，奈米投的「Fractional Shares」交易分割技術，可將 ETF 從最小單位 1 股切分為萬分之一股並進行精準帳戶分配，投資者只要用最低投資門檻 100 元美元，就可完成原本必須 1 萬美元才能執行的投資配置比例，無論資金規模大小都能參與多元市場布局、分散投資風險。

據北富銀統計，奈米投上市短短一年內已為 32 萬人次提供客製化的專業投資組合，帶領超過 17000 位投資人踏入全球投資領域，累積投資金額超過 6,000 萬美元，反映國人對 ETF 商品與智能理財接受度逐漸升溫。