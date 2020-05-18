〈台泥集團法說〉下游稼動率仍低+全年車市衰幅逾二成 國際中橡今年營運有壓

台泥 (1101-TW) 旗下國際中橡 (2104-TW) 今 (18) 同步召開法說，董事長辜公怡直言，疫情導致下游輪胎、汽車業稼動率仍低，衝擊出貨，加上全年車市衰退恐超過市場預期的二成，將影響營運表現。

國際中橡總經理黃柏松則補充，新冠病毒造成全球供應鏈斷鏈、各地輪胎廠及車廠配合政府封城政策暫時停工，以四月來看，印度及東南亞業者 100% 完全停工、中國及歐洲也有 80% 廠商停工，美國約 60% 停工，衝擊供應鏈需求。

不過，黃柏松依舊看好印度市場，目前是全球第五大汽車市場，隨著在 2025 年將成為全球最年輕的國家，2026 年前將成為世界第三大的汽車市場，將帶動碳黑產品需求成長。

生技事業方面，國際中橡因被授權人 Genzyme 提出歐洲權利金疑義，今年起將不再認列歐洲區權利金營收，黃柏松表示，目前歐洲及美國權利金爭議皆進入仲裁階段，也委託律師積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益。

國際中橡與台泥一同轉投資的電池廠能元科技，台泥董事長張安平透露，能元過往是做吸塵器等家電產品，現在也打進呼吸器供應鏈，未來將跨入儲能應用。

不過，張安平也透露，能元本來規劃在台灣外的第三地擴產，但現在因為疫情而暫緩。