信昌化擬減資彌補虧損 減資比例逾54% 每股淨值重回12.5元

台泥集團旗下信昌化 (4725-TW) 董事會今 (5) 日決議通過，為改善財務結構，擬以資本公積彌補虧損約新台幣 8.83 億元，並將辦理減資約 15.9965 億元，銷除普通股 1 億 5996 萬股，減資比例為 54.78725%；信昌化去年第 3 季每股淨值 9.45 元，減資後隨著股本降低，每股淨值可望回升至 12.5 元。

信昌化表示，至去年 12 月 31 日止，累積虧損已達新台幣 24.825 億元，為改善財務結構，擬以資本公積彌補虧損約新台幣 8.83 億元，並依公司法第 168 條第一項規定，辦理減資新台幣 15.9965 億元。

信昌化實收資本額為新台幣 29.1975 億元，減資後實收資本額為 13.2 億元，發行股數約 1.32 億股，減資比例超過 54%，預計每仟股減少 547.8725 股，換發 452.1275 股。

信昌化此次減資案經股東會決議通過、及主管機關同意後，擬提請股東會授權董事長訂定減資基準日、減資換發基準日、停止過戶日及處理其他減資相關事宜。

信昌化去年受到美中貿易戰衝擊，營運再度轉虧，去年第 3 季受到主要產品酚等價格持續滑落影響，加上下游需求持續縮減，衝擊產品利差空間，單季虧損高達 5.1 億元，創近 3 年最大單季虧損，前 3 季每股虧損達 2.94 元，也使去年第 3 季每股淨值滑落至 9.45 元，低於票面價。