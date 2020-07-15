〈台股盤後〉登30年新高後賣壓出籠 震盪翻黑險守12200點關卡

美股周二大漲，激勵台股今 (15) 日早盤由蘋概三雄領軍，強漲逾 111 點，突破 12300 點大關，再創 30 年新高，不過，由於今日適逢台指期結算，多空交戰下，大盤拉回震盪翻黑，一度跌破 5 日線，終場小跌 6.16 點，收在 12202.85 點，險守 12200 點關卡，成交量擴增至 2385.15 億元。

台股上市族群中，包括機電、汽車、電纜、其他、鋼鐵、觀光、非金電、食品、營建、運輸、非電、百貨、紡織、水泥、其他電子、玻璃、金融、橡膠、塑膠、電通指數均收紅，其中以機電族群表現最強勢、大漲近 3%，表現最弱勢為生醫族群、跌幅 1.18%。

櫃買指數同樣開高震盪走低，下跌 2.18 點，收在 167.86 點，成交量 807.4 億元。上櫃族群方面，僅航運、其他、營建族群站穩盤上，其餘均收黑，表現最弱勢的同樣為生醫族群、跌幅達 3.11%。

電子權值股方面，台積電早盤再創新天價 370 元，午盤後陷入震盪，小跌 0.13%，收在 363 元；股王大立光同樣震盪翻黑，尾盤拉低下跌 0.12%，收在 4015 元，未能成功站回 5 日線；鴻海一路站穩盤上，上漲 0.34%，收在 86.6 元，力守 5 日線；聯發科走勢相對震盪，多空拉鋸僵持不下，一度跌破 600 元關卡，終場下跌 0.32%，收在 609 元。

生醫族群賣壓沈重，合一、中天連 3 日打入跌停，環瑞醫、亞獅康 - KY、杏國、亞諾法、晶宇同樣跌停作收，杏輝、順藥、鈺緯、生華科、台微體、逸達跌幅均超過 7%。

IC 設計族群漲跌互見，低價股轉強，康呈、凱柏實業亮燈漲停，迅杰、點晶、世紀也上漲逾 3%，不過，先前漲多的個股賣壓出籠，系微、金麗科遭打入跌停，創意、力旺、創惟、安國跌逾半根停板，偉詮電、海德威、新唐、威盛、重鵬、聯陽、致新跌幅均超過 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數創高後，出現高檔獲利了結賣壓，由於美國將進入密集財報周，而市場對後續展望相對保守，待重量級公司陸續公布財報後，股市才會有較好的表現，加上明日還有台積電法說的不確定因素未消除；且指數已來到相對高點，若後續不確定因素排除後，才有轉強機會，短線估將維持震盪整理。