外資大舉提款富邦VIX逾12萬張 法說前連2日調節台積電

台股今 (15) 日早盤強漲逾百點，突破 12300 點大關，再創 30 年新高，但在多空交戰下，終場小跌 6.16 點，收 12202.85 點。外資繼昨 (14) 日敲進富邦 VIX 20 萬張後，今日轉而調節逾 12 萬張；台積電明 (16) 日將召開法說會，但法說前夕已連 2 日遭外資調節，提款超過 5000 張。

三大法人今日僅自營商站在賣方，賣超 19.9 億元，外資買超 38.7 億元，投信買超 8.9 億元，合計三大法人買超 27.73 億元；期貨方面，外資減碼多單 1095 口，多單未平倉口數降至 27506 口；投信回補空單 137 口，空單未平倉口數降至 30582 口；自營商增持空單 357 口，多單未平倉口數降至 7663 口。

外資買超標的方面，買超第一名為聯電、大買 17318 張，第二為元大寶滬深、大買 14568 張，第三為新光金、大買 13459 張。

外資買超個股包含電子股英業達、光寶科、金像電、友訊、友達、旺宏、聯詠、台達電、宏碁、緯創、合晶、雙鴻，傳產股中鋼、榮成、華新、中華電、長榮、國產、正新、力山、遠東新、和桐、裕隆，金融股國泰金、華南金、彰銀、富邦金，買超張數逾 2000 張。

外資賣超方面，繼昨日大買 20 萬張後，外資今日轉而大舉調節富邦 VIX 逾 12 萬張，賣超二至四名分別為群創、晶電、南亞科，賣超張數均超過 1 萬張，第五至七名為華邦電、鴻海、玉山金，賣超張數均超過 5000 張。

電子股神達、力成、台積電、聯合再生、隆達、光罩、光磊、京元電、康舒、奇鋐，傳產股水泥雙雄台泥及亞泥、潤泰全，遭外資調節超過 2000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數創高後，出現高檔獲利了結賣壓，由於美股將進入密集財報周，市場對展望保守看待，待重量級公司陸續公布財報後，股市才可望有較好的表現，加上明日還有台積電法說不確定因素，短線估將維持震盪整理。