〈陸股盤後〉官方出手降溫 上證失守3400點

受到近期 A 股大漲的吸引，違法資金流入股市的情況猖獗，中國銀保監會週二 (14 日) 晚間大動作提出嚴禁資金違法流入股市及房地產政策，加上外資、社保及政府基金均開始獲利了結，導致週三 (15 日) A 股走勢上衝下洗。

早盤 A 股以今日相對低點作收，午盤後低接買盤進場，拉抬 A 股三大指數縮減跌幅，創業板指維持一貫強勢一度翻紅。但尾盤時段賣壓湧現，科技類股重挫，A 股三指數收盤逼近上午收盤低點。

成交量能依然活躍，買賣雙方換手積極，成交量已連續第 8 個交易日逾人民幣 1.5 兆元。

盤面上，旅遊酒店、機場因政府利多政策刺激逆勢上漲，金融、釀酒、食品飲料、保險等類股小跌；證券、電信、通訊、安控、電子零件等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.56%，失守 3400 點關卡，收報 3361.30 點；深證成指下跌 1.87%，收報 13734.13 點；創業板指下跌 1.6%，收報 2813.06 點，週三滬深兩市成交量達人民幣 1.57 兆元，日減 8%。

北向資金進出方面，週三北向資金共賣超人民幣 27.06 億元，其中滬股通賣超人民幣 14.74 億元，深股通賣超人民幣 12.31 億元，外資已二連賣，不過較前一個交易日逾百億的規模明顯縮小。

產業消息

中國政府週二 (14 日) 晚間指出，除高風險區域外，其餘地區在當地政府許可後可恢復跨省旅遊，但出國旅遊業務仍不開放。旅遊禁令鬆綁帶動旅遊相關個股飆漲，雲南旅遊、西安旅遊、張家界、天目湖紛紛漲停，麗江股份則大漲 7.55%。

英國宣布決定在 2027 年底前完全將華為排除在 5G 網路設備之外，並禁止英國電信商在今年年底後再採購華為任何 5G 設備。利空消息導致 5G 概念股大跌，龍頭股中興通訊重挫 4.6%、聯通重挫 5.8%、神州泰岳、新易盛、富春股份等 12 檔個股出現跌停。

法人觀點

陸股券商東北證券指出，A 股正進入本波牛市的第一個回檔階段。依照過去急漲後調整的經驗來看，一般指數多以時間換取空間，大盤以區間震盪整體為主，建議投資人俟機而動，等待指數修正後再買進。

中原證券指出，預計上證短線小幅震盪的可能較大，至於創業板今年表現相對強勢，在強者恆強之下可能回檔空間有限。建議投資人短線關注電信、食品飲料、非鐵金屬及煤炭等產業，中期則建議持續留意部分低估值績優的權值股。

國盛證券表示在技術分析上，創業板指已經從 2600 點～2900 點箱型整理的底部進入到頭部的壓力區，而創業板指估值過高，擔心未來企業業績成長幅度不足以消化高估值的壓力，因此可能在業績公布後出現一波獲利了結賣壓。