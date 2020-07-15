〈台股盤前〉台指期今結算 市場靜待台積電法說展望短線估維持高檔震盪

台股昨 (14) 日在權王台積電支撐下，終場小跌 2.55 點，指數力守 12209.01 點，而美股也在 6 月消費者物價指數 (CPI) 優預期，四大指數全數走紅，僅科技股表現疲弱，法人認為，台股基本面已見逐步好轉，市場關注周四台積電對景氣展望，台指期今也將結算，預期台股短線將維持高檔震盪。

美股四大指數周二 (14 日) 全面收紅，道瓊指數上漲 556.79 點或 2.13%，收 26642.59 點；那斯達克指數上漲 97.73 點或 0.94%，收 10488.58 點；標普 500 指數上漲 42.3 點或 1.34%，收 3197.52 點；費城半導體指數上漲 36.65 點或 1.75%，收 2069.79 點。

盤面關注焦點，國安基金委員會今將召開第 2 季例會，討論國安基金是否退場，法人認為，台股在資金行情帶動下站上「萬二」高點，加上國安基金本次護盤銀彈不多，即使退場釋股也不至於引發大規模賣壓，財政部則表示，將由委員會決定，不會預設立場。

股王大立光宣布繼去年 12 月匯回境外資金後，再度匯回 2.76 億美元 (約新台幣 82 億元)，累計兩次共匯回新台幣 193 億元，將用於設備投資，且擴產進度不變，不過大立光日前釋出景氣展望，認為第 3 季客戶拉貨動能放緩，包含美系與非蘋陣營客戶拉貨同步趨緩。

面板廠將迎來報價漲價、營運反彈，市調機構 Omida 表示，廠商受惠電視整機廠需求回溫，第 3 季面板需求將季增 3-4 成，帶動價格單月上漲 5-10 元，包含友達、群創等面板廠可望扭轉虧損窘境，單季營運將轉盈，偏光板同步供不應求，明基材、誠美材可望受惠。

另一方面，繼美國後英國確定不使用 5G 華為設備，英國禁止廠商年底前，再從華為購入新 5G 設備，而現有華為 5G 設備，也須在 2027 年之前完全退出英國，華為半年報也出爐，其中電信商及企業業務增長放緩，將衝擊相關台廠華為供應鏈。