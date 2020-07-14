【日盛投顧】指數高檔整理

◆盤勢分析

1. 因美股四大指數拉回，周二台股開盤後震盪走低，盤中一度失守 5 日均線，尾盤電子權值轉強，帶動指數跌幅收斂，終場微跌 2.55 點，報 12，209.01 點，跌幅 0.02%。

2.OTC 指數開低走低，生技醫療版塊領跌，收盤下跌 2.80，收在 170.04 點。目前上方壓力在 175 點，下方支撐則為月線 163.8 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股狹幅震盪，收小紅十字線，守穩 5 日均線。

(2) 量能：拉回量縮至 2，038.28 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔鈍化、MACD 柱狀體零軸之上走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 34.79 億元；外資 - 47.66 億元、投信 + 7.57 億元、自營 + 5.29 億元。

主機板、6 月營收佳個股佳逆勢上漲

1. 主機板：市場傳 NVIDIA 已通知顯卡協力廠，建議近期開始針對部分型號漲價，加上廠商 2Q 營收普遍優於預期與旺季到來等利多因素，2337 微星、2376 技嘉、3515 股價走高，收盤平均上漲超過 2%。

2. 生技、防疫：4743 合一、4128 中天漲多之後持續回檔，但美國每日確診人數攀升，激勵週二防疫股 1325 恆大、9919 康那香早盤衝高。

3. 自行車：受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，6 月營收持續攀高，自行車三傑 9914 美利達、9921 巨大、5306 桂盟，早盤再創下歷史新高價。

4. 太陽能：台灣入夏氣溫持續飆高，再創今年單日最大用電高峰，在熱經濟持續發燒之下，太陽能股受到帶動，6443 元晶、3686 達能盤中一度攻上漲停，3576 聯合再生也一度大漲約 9%，週二表現相當突出。

5. 操作建議：國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持高檔震盪，但短多格局未變，類股輪動加速。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防持股過高風險。