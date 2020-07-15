〈美股盤後〉「景氣金絲雀」卡特彼勒領軍 道瓊連三紅漲逾550點

週二 (14 日) 佛州、加州新增確診數下滑、新冠疫苗利多消息持續，美國 6 月 CPI 月增率創 11 年來最大增幅，景氣「金絲雀」卡特彼勒領軍大漲，科技股表現相對較弱，道瓊上漲逾 550 點，連續三個交易日收紅。

週二聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 稱，基本下半年美國經濟將繼續增長，並在 5 月和 6 月就業數據意外增長的基礎上進一步發展。

布拉德稱，股市的樂觀情緒被證明是正確的，至少目前如此，但他警告，經濟下行風險仍然很大，呼籲公眾配戴口罩，避免可能的經濟大蕭條。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1310 萬例，死亡數突破 57.4 萬例；美國迄今累計確診數超過 343 萬，死亡人數至少 13.8 萬。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 556.79 點，或 2.13%，收 26,642.59 點。

標普 500 指數上漲 42.30 點，或 1.34%，收 3,197.52 點。

那斯達克指數上漲 97.73 點，或 0.94%，收 10,488.58 點。

費城半導體指數上漲 35.65 點，或 1.75%，收 2,069.79 點。

標普 11 大板塊全面收紅，能源、材料和工業板塊領漲。(圖片：Finviz)

隨財報季開跑，金融股漲跌互見，摩根大通 (JPM-US) 和花旗 (C-US) 受益於強勁的交易營收，超乎市場預期，其股價分別上漲 0.57% 和下跌 3.93%。富國銀行 (WFC-US) 爆出金融危機以來的首次出現季度虧損，其股價下跌 4.57%。

科技五大巨擎僅亞馬遜收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.64%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.65%；臉書 (FB-US) 上漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.62%。

道瓊 30 檔成分股勁楊。卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 4.83%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.31%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.45%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 3.14%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.94%。

費半成分股。AMD (AMD-US) 上漲 2.11%；美光 (MU-US) 上漲 0.51%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.68%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.15%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.23%。

台股 ADR 多收高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.00%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.90%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.21%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.32% 至每股 1,516.80 美元，刷下歷史次高。獲投行 Piper Sandler 上調目標至 2322 美元。Piper Sandler 認為該公司有全自動駕駛（FSD）軟體服務的先發優勢，若更多客戶選購該軟體，特斯拉毛利率可達到 30%。

Moderna 週二上漲 4.54%，盤後股價大丈逾 15%。該公司盤後宣布其早期新冠疫苗試驗產生強大的免疫反應，將於 7 月 27 日開始後期試驗並在 87 個地點招募 3 萬名受試者。

外媒報導，為印度設立 100 億美元數位化基金後，谷歌 (GOOGL-US) 計劃投資印度最大電信商 Jio Platforms，規模估達 40 億美元。

關鍵數據

美國 6 月 CPI 年增率報 0.6%，預估 0.6%，前值 0.1%

美國 6 月 CPI 月增率報 0.6%，預估 0.6%，前值 -0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 0.6%，預估 1.1%，前值 1.2%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預估 0.1%，前值 -0.1%

美國 CPI 月增率、年增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

美國國家證券公司首席市場策略師 Art Hogan 表示：「我認為這一季表現不佳的板塊將意味著盤整走高，因為我們可能過度交易，忽略了所有週期性因素。我們很難用從第二季的經驗來證明微軟、蘋果或亞馬遜的漲勢。」

Aviva Investors 美股主管 Susan Schmidt 表示：「在這樣的時期，銀行在財報季初公佈財報的影響力如此之大，是因為我們真的指望看到銀行管理團隊對當前形勢的看法。銀行是美國經濟的基礎。他們向小企業提供貸款，並管理消費者的存款。」