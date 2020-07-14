願為抗疫奉獻 全球83位富豪連署：我們很有錢 快徵稅吧

週一 (13 日) 全球 83 名富豪共同發表連署信，要求各國政府立即對他們加稅，以幫助全球度過這一次艱困的新冠肺炎 (COVID-19) 危機。

富豪們在連署信上表示，在面對全球前線抗疫人員上，他們感到萬分虧欠，也非常感謝前線抗疫人員的付出，而在與一般民眾的比較上，有錢人也與一般人不同，有錢人不用擔心失業、不用擔心維持家計、甚至罹患新冠肺炎的機率也比一般人還要來的小，

富豪們表示，而雖然在抗疫上無法貢獻太多心力，但是富豪們承認，他們手上有錢、而且是非常有錢，並且願意為抗疫一同奉獻心力，該連署信呼籲，各國政府應該立刻對他們徵稅，而且是永久性徵稅。

圖片來源：millionairesforhumanity

富豪們在連署信上寫道：「我們並沒有在重症病房照顧病人、也不用去路上駕駛救護車、我們更不需要去雜貨店內補貨上班，但我們有錢，我們真的很有錢，為了現在疫情迫切需要的資金，以及未來後疫情時代所需，請向我們徵稅，永久性地徵稅。」

「這場疫情的影響可能持續數十年，可能會使數十億人陷入貧窮，隨著企業的關閉，數以億計的人將失去工作，有些人將永遠失業。」

「現在更已有近十億兒童面臨失學，醫院病床不足、醫療用口罩和呼吸機也嚴重缺乏，世界每天都在痛苦地提醒著人們，對全球公衛系統的投資真的太少了。」

「這場公衛危機上的先鋒，是我們可敬的醫療照護工作者，其中有 70% 是女性，她們每天都要面對致命的病毒，這些勇敢的人們為了世界承擔如此大的風險，這令我們必須對這群人們，作出新的承諾。」

「所以，請向我們徵稅吧，這才是正確的選擇，而這也是唯一的選擇。」連署信寫道。

該連署信署名包括迪士尼公司繼承人 Abigail Disney、《新娘百分百》編劇 Richard Curtis、紐西蘭第二大富豪 Stephen Tindall、美國知名冰淇淋 Ben & Jerry's 共同創辦人 Jerry Greenfield、美國電信技術企業家 Sidney Topol 等人共同連署。

該連署信是針對本週末 G20 召開財長會議所作的強烈呼籲，連署信呼籲各國財長增加對富人徵稅，並透過政府更高的稅務透明，來解決全球的不平等狀況。