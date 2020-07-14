資金行情推升台股反彈 Q2大戶、中實戶交易人數近9年新高

台股第 2 季擺脫疫情頹勢反彈，股市大戶與中實戶搶進，根據證交所統計，第 2 季成交金額 5 億以上的大戶共達 1674 人，成交金額介於 1 億到 5 億的中實戶則達 15245 人，兩者雙創近 9 年來新高。

儘管新冠肺炎疫情持續干擾全球市場，但隨著疫情在第 2 季相對趨緩，加上全球央行接力量化寬鬆奏效，激勵全球股市反彈回升，也讓大戶與中實戶陸續回籠投入股市。

據證交所統計，第 2 季成交金額高達 5 億元以上的大戶交易人數共 1674 人，較前 1 季增加 458 人，較去年同期大幅增加逾 6 成，交易人次更創下近 9 年來新高。

單季交易金額介於 1 億元到 5 億元之間的中實戶人數也突破 1.5 萬人次攀升至 15245 人，較去年同期大幅增加近 8 成，單季交易人數同樣站上近 9 年來新高。

相較大戶與中實戶參與台股意願高升，散戶態度則略顯保守。統計指出，單季交易金額低於 1 億元的散戶第 2 季交易人數共 2798674 人較第 1 季減少約 3.2 萬人次，但仍比去年同期增加近 3 成。

法人認為，第 2 季台股隨全球股市反彈，在資金行情催化，加上大戶與中實戶助攻，推升指數一路攻高，重新收復「萬一」關卡，至於散戶交易人數雖減少，但仍將近 279 萬人次左右，顯示投資人參與股市意願仍高。