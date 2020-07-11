佛州確診人數飆升 當地迪士尼樂園仍將重啟！分析師：還是值得買進

然而，主題公園是迪士尼命脈之一，先前因疫情關閉時，迪士尼營收便岌岌可危，因此儘管員工極力呼籲延後重啟，迪士尼仍不放棄溝通。

「相較那些低點，目前動能仍相當正面，且該股票真的還沒到超買的地步，我認為，近期該股走勢很大程度上取決於對疫苗的期待或者住院率。」

「從技術上來說，迪士尼是值得擁有的。」Maley 以上圖舉例，「我們都知道市場是前瞻性的，如果我們事實上已經看到最糟糕的情況，且至少能看到曲線下降、疫情趨於平緩，那麼我認為該股票至少到秋季或可能到年底前都是擁有的好標的。」

Newton 對迪士尼的技術目標在 128 美元 附近，較目前股價溢價 7% 左右。

Washington Crossing Advisors 顧問公司高階投資組合經理人 Chad Morganlander 也認同 Newton 看法。

「我們將投資迪士尼。事實上，我們的全值股票投資組合中已經持有該股。我們認為，部分歸因於疫情，我們的走勢仰賴治療方法和其他新冠藥物。」Morganlander 說。

Morganlander 預期，藉著迪士尼在數位事業的力道，主題公園在未來 12 至 24 個月將有所改善。

「我認為，隨著我們開始改善，這種環境下可能會表現很好。」