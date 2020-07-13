富時羅素：9月評估進一步擴大A股納入計劃

週一 (13 日) 外媒報導指出，富時羅素亞太區董事總經理白美蘭表示富時羅素第一階段的 A 股納入在市場上有不錯的反應，因此 9 月後將考慮下一步納入計劃。

另一方面，何時將科創板納入富時羅素全球股票指數的時程，富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明則指出，在考量納入某一指數時，會考慮納入股票的代表性。就科創板而言需要考慮目前有多少科創板股票可以達到富時羅素全球指數的編制要求。不過，將科創板納進只是時間問題，等到時機成熟自然就會納入。

杜婉明提到 6 月 19 日富時羅素完成第一階段最後一輪的 A 股納入工作。而依照法人圈的反應顯示這次納入 A 股過程非常順利，客戶進行追踪指數時的再平衡 (rebalance) 作業沒有遇到任何問題。這反應出 A 股流動性充足，法人在進行投資組合調整時未增加過多成本及追踪誤差。

杜婉明表示，以富時羅素的觀察來看，絕大部分追踪指數的法人會在指數納入生效當天完成再平衡工作，隨著指數調整買進或賣出。

當然，也有法人選擇在不同交易時段分批買入。但事實上，為了極小化追踪誤差大部分法人還是選擇在生效日當天進行再平衡作業。

關於進一步提升 A 股在富時羅素指數中的納入因子，杜婉明指稱目前一直在與中國的主管機關和相關交易所進行溝通。但後續還是先觀察今年 9 月富時羅素指數調整的實施情況，再進一步考慮提升 A 股納入因子的可能性。

6 月 19 日富時羅素把 A 股的納入因子從 17.5% 提升至 25%，完成第一階段的納入作業。當天北上資金買超規模達到人民幣 182.33 億元，創歷史次高水準，離 2019 年 11 月 26 日最高金額人民幣 214.3 億元相差約 30 億人民幣。

法人指出目前 MSCI 指數中所有大盤 A 股的納入因子為 20%，標準普爾道瓊全球指數體系中 A 股的納入比例為 25%，富時羅素指數 A 股的納入因子也來到 25%，這反映出未來國際指數對提升 A 股納入比重的腳步仍將繼續，不斷推升 A 股在國際上的能見度。