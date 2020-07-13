搶三倍券商機 外銀、行動支付加碼灑優惠搶新客

搶振興三倍券商機，銀行、行動支付業者大手筆祭優惠鞏固舊卡友也拉攏新卡友，包括滙豐、渣打、星展等外銀陸續推出刷卡滿額回饋金爭取卡友青睞；台灣 Pay 日前也宣布提高回饋金，希望趁勢拉抬市占率。

滙豐銀行的「現金回饋御璽卡」鎖定新卡友，卡友只要 9 月底前完成線上申辦，並選擇使用行動帳單或電子帳單，在核卡後 90 天內任刷一筆消費，即可賺取 100 元回饋金。

如果綁定指定行動支付「LINE Pay」或「街口支付」並且任刷 2 筆，再獲得額外現金回饋 200 元； 另外，完成「指定通路固定扣繳」入帳，另可獲得額外現金回饋 200 元。

星展銀行新卡友即日起到 7 月 31 日止，綁定三倍券並在 12 月 31 日完成指定消費刷卡，可賺 588 元刷卡金；此外，新戶即日起到 9 月 30 日止申辦信用卡，並在核卡後 45 天內累積刷滿 3000 元，也有 500 元刷卡金可賺。

渣打銀行包括「現金回饋御璽卡」、「優先理財無限卡」、「TheShoppingCard 分期卡」等新卡戶，綁定三倍券消費除了 1000 元回饋金外，還可選擇 500 元新戶刷卡金回饋，如果加上三倍券政府提供的 2000 元外，回饋金合計最高可達 3500 元。

台灣 Pay 為提高振興三倍券數位綁定，祭出三大加碼優惠，包括：一、加碼禮前 30 萬名回饋金提高至 500 元，二、30 萬名後的消費者每人享 200 元回饋金，三、首刷禮 100 元沒有名額限制。

根據最新出爐的加碼優惠，前 30 萬名綁定三倍券並完成消費者，早鳥回饋金從原本的 300 提高至 500 元；30 萬名後的消費者，也有 200 元回饋金可拿，且回饋名額沒有天花板上限。