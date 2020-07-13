Bankee數存帳戶年息增20倍 吸引上億元投資資金停泊

後疫情時代全球低利率，台灣大額存款定存利率來到 0.03%~0.13%，活期利率 0.01%-0.15%，貼地利率造成遊資泛濫，資金持續湧入股巿，對於投資族的資金停泊來說，遠東銀 (2845-TW) 表示，遠銀 Bankee 社群銀行數存帳戶存利率 0.6%，且擁有無額度上限的優勢，比大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達 20 倍，近期 Bankee 吸引不少大額資金湧入，已有數億元停泊資金駐足。

遠銀表示，台股近期站穩 12000 點大關，創 30 年來榮景；資金行情熱，5 月證券劃撥餘額新臺幣 2.32 兆元、活期性存款達新臺幣 17.69 兆元，雙雙續創歷史新高。然而，不僅定存、活存低利，買賣股票交割帳戶年息也僅 0.05%~0.15%，面對高點震盪的股市，資金需要一個能夠靈活運用的停泊港，有不少精打細算的投資人，聰明運用數存帳戶的活存高利率無上限優勢，為自己打造進可攻、退可守的有利環境。

遠銀 Bankee 社群銀行建議投資人，可先將投資資金停泊在 Bankee 社群銀行數存帳戶中，並設定約定轉帳提高轉帳額度，在決定金融商品買賣、股票交割前，先享 0.6% 無額度上限的高利，於適合時機分批進場投資，若感覺市場過熱需要撤回資金，可將資金再轉回 Bankee 社群銀行數存帳戶，不但可靈活運用資金，又可將存款利息效益發揮到最大化。

以新臺幣 500 萬元為例，放在證券交割帳戶內，年利息僅新臺幣 1500 元，存入 Bankee 數位存款帳戶年息還有新臺幣 3 萬元，差距 20 倍。

遠銀表示，對準備重新進行資金配置、投資布局的投資人來說，要妥善規劃資金停泊帳戶，而遠銀 Bankee 社群銀行的金融百貨，運用 Open API 與許多金融科技的新型態投資服務進行串接，目前已有基金交換、P2P、P2B… 等，下半年還會有更多創新金融科技公司於 Bankee 金融百貨上架。