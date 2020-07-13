華星光資料中心訂單排到年底 下半年可望維持獲利

光通訊廠華星光 (4979-TW) 近期調整經營策略，退出低速 PON 市場，以及認列低速 PON 等閒置設備資產減損，前 5 月營運虧轉盈，據悉 5G 基建、資料中心相關訂單仍強勁，訂單能見度可看到 9 月底，其中 100 G 的訂單更已見到年底；法人估華星光在擺脫包袱後，下半年可望維持獲利水準。

華星光表示，5 月業外收入 8200 萬元，主要是轉投資蘇州長瑞光電認列方式改變，產生投資收益，另外也認列處分低速 PON 機器等閒置設備資產減損，擺脫營運包袱，未來全力衝刺 5G 基建、資料中心產品。

華星光進一步指出，退出低速 PON 產品後，目前營收比重以 100G 與 25G 品為主，分別供應資料中心與 5G 基站，營收比重約 6:4，其中，資料中心以 100G 代工產品為主，終端客戶是美系四大資料中心，訂單可看到年底，短期客戶追單強勁，上游原物料供應吃緊。

自有產品方面，華星光以高速率、高精度、高功率為產品開發策略，其中應用在 4G、5G 基地台的 25G 逐步放量，以亞洲客戶為主，其中中國需求最強勁，韓國、日本也陸續完成驗證、小量出貨，訂單能見度看到 9 月。

華星光 6 月合併營收達 1.15 億元，月增 0.1%、年增 7.77%，第 2 季營收達 3.46 億元，季增 35.33%、年增 18.93%，近 2 年單季新高，累計今年前 6 個月合併營收達 6.02 億元，年增 1.51%。